Сеул, , 20:55 — REGNUM Власти Южной Кореи обнародовали новый пакет мер поддержки экономики страны на сумму $62 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данные средства будут направлены на переориентацию экономики Южной Кореи на период до 2025 года. В рамках этой переориентации будет осуществляться поддержка действий, направленных на увеличение числа рабочих мест и создание новых отраслей производства.

Частичное финансирование окажет разрабатывающийся в данный момент третий дополнительный бюджет.

По плану до 2022 года должно быть создано 550 тысяч новых рабочих мест.

По прогнозам правительства, инфляция в Южной Корее в 2020 году замедлится до 0,4%. Экспорт упадет на 8%, импорт — на 8,7%. Власти ожидают роста экономики Южной Кореи в 2020 году на 0,1%.