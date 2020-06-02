Тбилиси, , 20:48 — REGNUM Тбилисский международный аэропорт готовится к открытию международного авиасообщения и приему иностранных путешественников, что планируется с 1 июля. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, глава министерства Натия Турнава 2 июня ознакомилась с работами, которые проводятся в аэропорту для обеспечения безопасного обслуживания пассажиров в условиях пандемии коронавируса.

Вместе с министром ситуацию на месте осмотрели руководитель «Объединения аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе и начальник Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе.

Тбилисским аэропортом оперирует турецкая компания «ТАV», представители которой заявляют, что в соответствии с требованиями минздрава уже установили на всех выходах и входах аппараты для дезинфекции рук, специальные видеосканеры, которыми будут измерять температуру пассажиров. Кроме того, в терминалах вылета и прибытия специальными стикерами отмечены безопасные для пассажиров и персонала дистанции. На стойках регистрации установлены специальные защитные щиты, чтобы предотвратить прямые контакты сотрудников аэропорта с пассажирами.

Министр экономики отметила важность соблюдения всех эпидемиологических стандартов для того, чтобы Грузия могла безопасно принимать иностранных туристов и обеспечивать безопасные путешествия за границу для своих граждан.

Она дала высокую оценку тем работам, которые проделал оператор Тбилисского аэропорта для возобновления авиасообщения.

Напомним, что Грузия прекратила авиасообщение, а также морское и сухопутное пассажирское сообщение со всеми странами с 21 марта, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение. Этот режим действовал до 22 мая включительно, после чего началась поэтапная отмена ограничений.