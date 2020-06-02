Москва, , 21:44 — REGNUM Идея создать новую структуру — «социальное казначейство» — для совершенствования адресной поддержки граждан является не лучшей идеей антикризисного плана правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Социальное казначейство» выглядит как очередная химера. Его содержание определено недостаточно четко, а необходимость нового государственного органа власти вызывает вопросы», — заявил глава РАСПП.

В происходящем он увидел аналогию с «позднебрежневским периодом» в истории СССР, когда создавали различные ведомства, трудоустраивали в них большое количество людей. Однако в конечном итоге учреждения не вносили существенной ценности и смысла в реализацию государственной политики.

Также Манкевич с иронией предположил, что возможность создания очередного ведомства может оказаться прямой попыткой борьбы с безработицей.

«Возможно, федеральные чиновники слишком буквально поняли поручение Путина по борьбе с безработицей и решили создать еще больше рабочих мест на государственной службе. И это при том, что в современной России доля чиновников в структуре экономически активного населения в 1,3−1,5 раз выше, чем в СССР», — сказал эксперт.

В то же время мера по либерализации банкротств и возможности повторного вхождения в бизнес для МСП и ИП является весьма разумной. Однако наряду с пониженным процентом на ипотеку пугающе выглядит введение части строительных стандартов необязательными. Ведь частичное несоблюдение на языке строителей означает «делаем что хотим», поэтому ближайшие два года Россию может ожидать построение карточных домиков, а не уютных и безопасных жилищ, заметил глава РАСПП.

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