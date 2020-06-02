Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM Гипермаркет «Сима-Ленд» в Екатеринбурге не стали закрывать, потому что компания реализует товары первой необходимости. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Подписчики спросили главу региона, почему «Сима-Ленд», в отличие от многих других торговых центров, остался работать. В ответ Куйвашев обратил внимание, что большинство компаний, продолжающих работать, работают согласно нынешней нормативно-правовой базе.

В частности, работают фирмы, реализующие товары первой необходимости — как продовольственные, так и непродовольственные.

«В таком формате торговли сегодня продолжает работать не только «Сима-Ленд», но и другие магазины: «Лента», «Ашан», «Окей» и так далее», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили «режим повышенной готовности» до 8 июня 2020 года.