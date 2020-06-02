Москва, , 21:27 — REGNUM Антикризисный план правительства РФ, представленный президенту России Владимиру Путину 2 июня, выглядит утопично и достаточно сыро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Во-первых, план рассчитан до конца 2021 года. К этому времени экономика должна начать расти на 2,5%, реальные доходы населения — вырасти, а безработица — снизиться до 5%. План разработан без учета различных сценариев развития событий, в том числе второй волны заболевания и повторных карантинных мер», — сказал Манкевич

Глава РАСПП напомнил, что в начале апреля эта организация проводила исследование среди предпринимательского сообщества. Тогда более 90% респондентов отметили, что самой желанной мерой является снижение НДС до 16%. В существующих же реалиях поддержка фактически коснётся только нескольких отраслей — туризма, гостиничного бизнеса, строительства. Опосредованно меры помощи ещё затронут IT-компании и фармацевтические компании, отметил Манкевич.

«При этом в плане крайне мало конкретики. Например, один из пунктов предусматривает создание механизма поддержки индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей с учетом их расходов, связанных с санитарными требованиями, но какой конкретно это будет механизм, и когда предприниматели получат поддержку—в документе не сказано. Единственным действительно важным пунктом плана является перевод сотрудников на удаленный режим работы, однако многим компаниям уже нечем платить за аренду офисов, поэтому данная мера и без разрешения правительства находила своё применение», — подчеркнул глава РАСПП.

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