Варшава, , 19:33 — REGNUM Решение Стокгольмского арбитража от 30 марта по цене на российский газ, поставляемый по Польшу по газопроводу «Ямал-Европа», обжалован Газпромом, сообщает 2 июня PGNiG.

Апелляция подана Газпромом в Апелляционный суд Стокгольма.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 30 марта принял сторону PGNiG в споре по ценам на газ, поставляемый по «Ямал-Европе».

Согласно этому решению, польская компания собирается получить у Газпрома компенсацию своей «переплаты» с ноября 2014 г. по февраль 2020 г. в размере полутора миллиардов рублей.

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