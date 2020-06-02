Москва, , 19:20 — REGNUM Задержки с публикацией статистических данных Росстатом в последнее время связаны с переводом большой части сотрудников на удалённую работу. Об этом сообщили 2 июня в пресс-служба ведомства.

«Росстат выполняет сбор отчётности, предусмотренной федеральным планом статистических работ, в ситуации, когда значительное число сотрудников находится в режиме удалённой работы или самоизоляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центральном аппарате службы на рабочих местах присутствует менее половины сотрудников, в региональных органах на удаленную работу переведено от четверти до трети служащих.

«Усложнившиеся условия работы повлияли на длительность расчетов, и в ряде случаев потребовали дополнительной проверки исходных данных и проведенных расчётов», — пояснили в Росстате.

Сообщается, что с учётом сложившихся обстоятельств в ведомстве принято решение о том, что информационные материалы Росстата теперь будут публиковаться в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее Росстат традиционно публиковал оперативные статистические данные в 16:00 по московскому времени, однако в последние недели публикации материалов ведомством, включая сведения об инфляции, динамике цен на нефтепродукты, безработице, стали выходить с задержками в несколько часов.