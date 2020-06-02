Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Петербургские экспортные компании получат более 61 млн рублей субсидий, сообщили в Смольном во вторник, 2 июня.

Заявки на такую сумму от петербургских компаний одобрил Российский экспортный центр (РЭЦ). Средства выделяют по программе поддержки транспортировки продукции агропромышленного комплекса.

В Петербурге субсидии получат компании, которые экспортируют зерновые, масличные и бобовые культуры в страны Евросоюза и Азии, а также поставляют масложировую продукцию в Китай, Европу и на Ближний Восток.

С помощью транспортной субсидии компании смогут компенсировать до половины фактических затрат на доставку за рубеж. Предполагается, что это нивелирует последствия пандемии коронавируса, связанные с изменением логистики и ростом стоимости грузоперевозок.

Более подробную информацию о возможностях и условиях получения субсидий петербургские компании могут получить в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле по телефону (812) 576−08−99.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства