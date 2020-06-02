Рига, , 18:26 — REGNUM В будущем Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) в Латвии, возможно, переймёт надзор за небанковским кредитованием у Центра по защите прав потребителей (PTAC). Об этом сообщила глава банковского регулятора FKTK Санта Пурмайле в интервью Латвийскому радио.

«Если посмотреть на финансовую отрасль глобально, то все финансовые институты — банки, лизинговые компании — стоит консолидировать под одним надзорным органом», — сказала Пурмайле.

Одновременно, она признала, что этот вопрос не стоит в оперативной повестке дня, и не является срочным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая представители правительства Латвии одобрили решение по слиянию FKTK и Банка Латвии, которое должно завершится в 2022 г. или 2023 г.