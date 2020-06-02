Красноярск, , 18:22 — REGNUM По объектам Сырадасайского угольного месторождения получено положительное заключение экологической экспертизы. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации развития Енисейской Сибири.

Уточняется, что положительное заключение Государственной экологической экспертизы по ряду объектов Сырадасайского угольного месторождения получила компания «Северная звезда». Она реализует на Таймыре (Красноярский край) проект строительства Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей.

Указанный проект входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь».

По оценкам специалистов, планируемые объекты не несут угрозы для экологической безопасности Арктической зоны и спроектированы в соответствии с действующими экологическими нормами. Положительное заключение экспертизы касается угольного разреза в пределах участка «Юго-Западный», обогатительной фабрики мощностью до 5 млн тонн в год, морского угольного терминала. Проектную документацию по этим объектам направили в Главгосэкспертизу РФ.

Ресурсная база Сырадасайского угольного месторождения — более 5 млрд тонн. Запланировано строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год. Предусмотрена возможность расширения до 10 млн тонн в год.

По словам гендиректора корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, реализация проекта внесёт существенный вклад в развитие Красноярского края.

«Новый угольный кластер позволит создать новые рабочие места, будет способствовать развитию инфраструктуры Арктической зоны, а также обеспечит загрузку Северного морского пути», — подчеркнул Ладыженко.

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