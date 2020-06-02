Бишкек, , 18:10 — REGNUM Департамент по делам банкротства министерства экономики, налоговая служба и социальный фонд Киргизии до 1 января 2021 года приостановили инициирование процесса банкротства бизнес-субъектов. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Отмечается, что сделано это для поддержки субъектам предпринимательства, у которых возникли признаки неплатежеспособности в связи с обстоятельствами, прямо или косвенно связанными с распространением коронавирусной инфекции и мерами по борьбе с пандемией, из-за которых была ограничена их работа.

«Международный масштаб мер по борьбе с пандемией, а также ряд мер по ограничению хозяйственной деятельности внутри страны в рамках недопущения завоза и распространения коронавируса оказывают негативное влияние на экономическую активность многих отечественных киргизстанских коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», — подчеркивают в пресс-службе правительства Киргизии.

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