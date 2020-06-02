Майкоп, , 18:07 — REGNUM Адыгея должна максимально использовать возможности государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» для повышения качества жизни на селе. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе совещания 2 июня, сообщили ИА в пресс-службе главы республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Это программа дает нам большие возможности для развития сельских территорий. Мы должны их максимально использовать, чтобы повысить качество жизни на селе. Еще одна задача — необходимо быть готовыми к конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году. Для этого важно показать хороший результат работы по мероприятиям программы текущего года. Поэтому необходимо качественно и в срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил необходимость достижения всех целевых показателей программы. Так, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике в 2020 году осуществляются работы по развитию инженерных коммуникаций, ведётся строительство социальных объектов, в том числе ФАПов, домов культуры, идёт работа по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов на селе.

Как доложил на совещании министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, ранее достигнутые результаты позволили региону добиться увеличения финансирования программы с 92,4 млн рублей в 2019 году на 14 объектов до 705,5 млн рублей на 59 объектов в 2020 году. Качественно подготовить заявки и привлечь средства на развитие территорий смогли семь муниципальных образований республики, лидером по строящимся объектом сегодня является Майкопский район. Как отметил глава муниципалитета Олег Топоров, из 24 объектов пять уже построены, ведётся работа с подрядчиками, которые отстают от графика выполнения работ.

О создании инфраструктуры в пределах земельных участков для многодетных семей, строительстве других объектов в рамках программы отчитался мэр Адыгейска Махмуд Тлехас. Перед администрацией Красногвардейского района поставлена задача активизировать строительство дома культуры в ауле Уляп, работы по благоустройству общественных территорий.

На совещании обсуждались проблемные вопросы, выявленные по результатам мониторинга реализации программы. Глава Адыгеи поставил задачи по выполнению обязательств в рамках программы и освоению средств в полном объеме. Так, руководителям муниципалитетов поручено завершить контрактацию, повысить процент освоения средств, исполнения обязательств в части софинансирования из местных бюджетов.

Все объекты необходимо сдать в эксплуатацию к ноябрю 2020 года, также стоит задача обеспечить качественную подготовку проектов комплексного развития сельских территорий на 2021 год.