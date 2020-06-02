Бишкек, , 18:06 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения о предоставлении Азиатским банком развития правительству Киргизии $50 млн (3 млрд 485 млн рублей) в рамках Программы быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что половину этой суммы власти республики получат в качестве гранта, а вторую половину — в виде кредита сроком на 24 года, из которых 8 лет составляет льготный период.

Во время льготного периода процентная ставка будет установлена на уровне 1% годовых, а затем увеличится до 1,5% годовых.

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