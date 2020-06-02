Москва, , 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.

Кредит смогут взять как небольшие предприятия, так и крупный бизнес, срок погашения кредита обозначен до 1 апреля 2021 года. Если в течение полугода после получения кредита предприятие сохранит до 90% рабочих мест и выше от своей нынешней численности по штату, то государство спишет полностью по истечении срока кредита и сам кредит и проценты по нему.

Если будет сохранено 80% рабочих мест, то государство обязуется списать половину кредита и процентов по нему. Кредиты по льготной ставке смогут получить не только предприятия из числа пострадавших в период пандемии, но и социально ориентированные некоммерческие организации.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил ранее, что министерство заключило соглашения с банками по кредитам под 2% на поддержку занятости на 200 млрд рублей из 248 млрд рублей, предусмотренных программой. В настоящее время таких банков более 50.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении приёма заявок на субсидии предпринимателям в Москве.

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