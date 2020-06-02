Киев, , 17:57 — REGNUM Министерство финансов Украины по результатам очередной облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,9 млрд грн.

Торги состоялись сегодня, 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы минфина.

Отмечается, что сегодняшний результат почти в три раза больше, чем на предыдущем аукционе 26 мая (1,036 млрд грн).

Минфин продал гривневые ОВГЗ со сроками погашения в нынешнем и следующем году под ставки от 9,84% до 10,89% годовых.

ИА REGNUM напоминает, что продажа облигаций является одним из главных инструментов правительства Украины для пополнения бюджета. Согласно официальной информации, за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн, на конец — 117,72 млрд грн).