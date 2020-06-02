Севастополь, , 17:59 — REGNUM В Севастополе сокращается количество малых и средних предпринимателей и без учёта проблем, связанных с коронавирусом. Об этом 2 июня в Законодательном собрании города заявил уполномоченный по правам предпринимателей Тимофей Смирнов.

«К сожалению, малый и средний бизнес продолжает сокращаться. По сравнению с прошлым годом на 429 единиц. Количество юридических лиц уменьшилось на 273, а индивидуальных предпринимателей на 156», — заявил омбудсмен.

По его словам, всего в регионе на данный момент работает 23 898 предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня после почти двухмесячного простоя в Севастополе частично возобновляют работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения.

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