Севастополь, 2 июня 2020, 17:59 — REGNUM В Севастополе сокращается количество малых и средних предпринимателей и без учёта проблем, связанных с коронавирусом. Об этом 2 июня в Законодательном собрании города заявил уполномоченный по правам предпринимателей Тимофей Смирнов.
По его словам, всего в регионе на данный момент работает 23 898 предприятий малого и среднего бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня после почти двухмесячного простоя в Севастополе частично возобновляют работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения.
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