Москва, , 17:44 — REGNUM В Москве около полумиллиона человек вернулись на работу с 1 июня в связи с ослаблением ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил 2 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На работу вышли дополнительно около 500 тысяч человек», — сказал Ефимов, отметив, что в связи с этим «можно рассчитывать на сохранение положительной динамики в процессе поэтапного восстановления экономики».

Напомним, с начала июня в Москве возобновилась работа предприятий непродовольственной торговли и организаций, оказывающие бытовые услуги населению, а также открылись автомобильные салоны. С середины мая в столице возобновлено строительство и работа промышленных предприятий. Как сообщил заместитель мэра, решение об открытии других отраслей экономики «будет принято в максимально короткие сроки, как только это позволит эпидемиологическая ситуация».