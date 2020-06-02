Москва, , 17:23 — REGNUM У правительства России появился уникальный шанс провести реальную модернизацию экономики РФ и создать всё необходимо для избавления от той сырьевой зависимости, в которой страна находится уже 30 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал план восстановления экономики РФ, представленный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«По большому счёту, все те задачи, которые ставит премьер-министр, это задачи так называемого восстановительного роста, — сказал Гамза. — За полтора года мы должны вернуться к основным показателям итогов 2019 года. Но на самом деле принципиально эта задача решаема в течение полутора лет при условии, что правительство действительно сделает всё для того, чтобы как можно меньше бизнесов умерло, окажет помощь населению в восстановлении покупательной способности достаточно быстро и обеспечит тех, кто сейчас оказался без работы, хотя бы минимальным заработком. Если правительство приложит максимальное усилие для решения этих задач, то сможет за полтора года восстановить экономику до докризисного уровня».

Как полагает Гамза, у правительства есть уникальный шанс заложить хорошие основы для того, чтобы наконец-то провести реальную модернизацию экономики, создать всё необходимое для выхода из той сырьевой зависимости, в которой РФ находится уже 30 лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что предложенный план восстановления экономики «предполагает активную политику в сфере занятости».