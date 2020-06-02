Москва, 2 июня 2020, 17:23 — REGNUM У правительства России появился уникальный шанс провести реальную модернизацию экономики РФ и создать всё необходимо для избавления от той сырьевой зависимости, в которой страна находится уже 30 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал план восстановления экономики РФ, представленный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Как полагает Гамза, у правительства есть уникальный шанс заложить хорошие основы для того, чтобы наконец-то провести реальную модернизацию экономики, создать всё необходимое для выхода из той сырьевой зависимости, в которой РФ находится уже 30 лет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что предложенный план восстановления экономики «предполагает активную политику в сфере занятости».