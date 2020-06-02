Рига, , 17:19 — REGNUM С 9 июня латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic возобновляет полёты из Риги в Париж. Об этом 2 июня сообщил исполнительный директор компании Мартиньш Гаус порталу LSM.

«Возобновляя полёты постепенно АirBaltic думает о безопасности и комфорте пассажиров», — сказал он.

По его словам, всем пассажирам компании во время полёта предоставят защитную маску и дезинфекционные салфетки для рук. Рейсы в Париж возобновят на несколько дней ранее запланированного, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.