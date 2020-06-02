Ижевск, , 17:02 — REGNUM До конца года из бюджета Удмуртии будет выделено 750 млн рублей на ремонт дорог в муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, объем финансирования дорожных работ в Ижевске составит 147 млн рублей, на эти средства будет отремонтировано 28 участков городских дорог. В Воткинске будет отремонтировано 11 участков на 152 млн рублей, в Сарапуле — восемь участков на 120 млн рублей, в Можге — 15 участков на 85 млн рублей, в Глазове — четыре участка на 42 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в 2020 году планируется реконструировать и отремонтировать около 300 км дорог. Сумма средств, выделяемых на дорожные работы, составит около 4 млрд рублей. Финансирование будет выделяться на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», региональную программу «Опорный план дорожной деятельности», на реконструкцию региональных трасс, а также на ремонты дорог в муниципальных образованиях в рамках субсидий.

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