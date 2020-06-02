Москва, , 16:57 — REGNUM Россия в мае сократила суточный объём добычи нефти до 8,59 млн баррелей в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе Министерстве энергетики.

«По итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки», — отметили в ведомстве.

Таким образом, Россия приблизилась к выполнению условий соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу 1 мая. Согласно этим договорённостям, Россия взяла на себя обязательство последовательно снижать добычу на 2,5 млн баррелей в сутки — с 11 млн баррелей до 8,492 млн баррелей в сутки.

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