Симферополь, 2 июня 2020, 17:02 — REGNUM В Крыму все обращения медработников, связанные с нехваткой СИЗов, невыплатой стимулирующих, поломкой оборудования и так далее, будут решаться в течение часа. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что власти республики могут расширить список медработников, которые могут получить дополнительное материальное поощрение за работу в условиях пандемии коронавируса.
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