Симферополь, , 17:02 — REGNUM В Крыму все обращения медработников, связанные с нехваткой СИЗов, невыплатой стимулирующих, поломкой оборудования и так далее, будут решаться в течение часа. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Несмотря на полностью измененный порядок работы, маршрутизацию и так далее, мы набили руку, и считаю, что основные испытания уже пройдены. Тем не менее, теперь перед нами стоит задача максимально эффективно использовать те инструменты и методики, которые выработались за этот период. В текущей ситуации для нас главное — быстрая реакция на возникающие проблемы. Лично нахожусь на связи и гарантирую, что все обращения медицинских работников, связанные с нехваткой СИЗов, невыплатой стимулирующих, поломкой оборудования и так далее, будут решаться в течение часа», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что власти республики могут расширить список медработников, которые могут получить дополнительное материальное поощрение за работу в условиях пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму хотят расширить список медработников для «коронавирусных» надбавок