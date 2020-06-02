Москва, , 16:53 — REGNUM Антикризисный план правительства РФ, о котором 2 июня было доложено президенту России Владимиру Путину, имеет шансы вывести экономику страны из кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, ключевым аспектом плана является то, что он содержит пункт, посвящённый строительной отрасли. Именно эта сфера должна стать драйвером восстановления и роста российской экономики.

«Жилищное строительство является одним из важнейших элементов плана, который Мишустин доложил Путину. Вот что у нас будет главным. А вот за счёт каких механизмов это будет происходить, пока не ясно», — сказал экономист.

При этом основной зоной применения плана в разрезе строительства должна стать не Москва. Областью его реализации должны стать регионы России. И одной из задач государства будет обеспечить покупательскую способность местного населения.

«Как будут создавать покупателей мы пока не знаем, но очевидно, что без государственного вмешательства сами покупатели ни откуда не возьмутся, потому что экономика находится в депрессии. И будет в депрессии находиться долго, если её не перезапустить с опорой на внутреннего покупателя и внутреннего производителя», — отметил Колташов.

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