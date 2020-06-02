Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Для того чтобы меры поддержки экономики были эффективными, государство должно сначала провести тщательный мониторинг реальной ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 июня, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя представление плана восстановления экономики России.

Как сообщалось ранее, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план восстановления президенту России Владимиру Путину. Общие затраты оцениваются в 5 трлн рублей. Предполагается, что экономический рост будет достигнут в три этапа — от восстановления и возвращения к докризисному уровню до развития с опережающими показателями.

« Для начала государству надо четко понять потери по отраслям. Нужен мониторинг текущего состояния дел. Есть отрасли экономики, которые считаются «пострадавшими», но в него включены далеко не все реально пострадавшие. Также нужно оценить, какое количество людей и в какой степени пострадало от нынешнего кризиса. Сколько людей реально, а не на бумаге, лишились работы и дохода.

Первое позволит разработать целевые отраслевые меры поддержки. Второе — четче ответить на вопрос, насколько уменьшится потребительский спрос. Поняв степень общего ущерба, можно будет решать, какие именно мероприятия следует проводить. Пока же мы этого не понимаем.