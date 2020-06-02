Москва, , 16:27 — REGNUM Рынок нефти с начала июня растёт, обновляя максимумы, которых не видели с марта, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Сегодня, 2 июня, торги по эталонным маркам нефти открылись небольшим ростом, который в течение дня усилился. Цена нефти Brent в настоящий момент повышается на 2,77% и уже превышает $39,38 за баррель, а цена WTI растёт на 2,1%, превысив $36 за баррель.

Вчерашний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждались и меры по стабилизации нефтяного рынка, вселил оптимизм в торговцев фьючерсами.

На встрече ОПЕК++, которая, вероятно, состоится ранее 10 июня, будет обсуждаться вопрос о продлении действующей квоты на сокращение добычи нефти как минимум до августа, но возможно, что и до сентября.

По цене Brent довольно сильный уровень сопротивления находится около $39,90−40 за баррель, то есть достижение этой отметки в ближайшие дни вероятно, но не исключено, что с этого уровня начнётся коррекция.

Сегодня по цене Brent ожидается $37−39,50 за баррель», — полагает эксперт.

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