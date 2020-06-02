Москва, , 16:21 — REGNUM Рубль продолжает бодрыми скачками укрепляться, игнорируя и разбор, и шатание в нефти, и сохранение внешнего фона не очень-то уверенным, и отсутствие внутренних положительных новостей, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Складывается ощущение, что вчера кто-то очень здорово закупился рублями в своих интересах и просто потащил рынок за собой. Сегодня, 2 июня, эти движения продолжаются, причем в том же ключе — драйверов нет, а активность есть.

На этом фоне доллар уже снизился к 68,76 руб. и может отойти к 68,50 руб. — нижней границе обозначенного нами ранее интересного диапазона для покупки американской валюты.

По крайней мере, рынок точно собирался покупать доллар от области 68,50−69,50. Сейчас все просто наблюдают, куда способна увести «американца» эта волна неопознанного оптимизма.

Евро отошел к середине дня в область 76,78 руб. Здесь совершенно ясно прослеживается именно рублевое давление — сам по себе евро на мировой арене очень даже стабилен и уверен в себе», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль начал июнь с боевым настроем