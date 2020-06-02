Москва, , 16:17 — REGNUM

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян, в который включена поддержка детского туризма. План призван обеспечить восстановление занятости, доходов населения и пострадавшей от пандемии экономики в целом.

«Детский туризм является платформой форсирования развития внутреннего туризма России. При поддержке Ростуризма и региональных ведомств мы разработали проект программы развития детского туризма, по расширению возможностей, созданию новых маршрутов, надеемся, что он будет интегрирован в План и будут созданы все условия для развития детского и семейного туризма в России», — прокомментировал вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Он также добавил, что «детский туризм требует особого внимания, потому что внутри себя он включает культурно-познавательную и патриотическую функцию. Чем больше дети ездят по стране, тем больше о ней знают и бережнее относятся к культурному и историческому наследию. Программы развития детского туризма, созданные ранее, финансировались минимально и охватывали малое количество детей. Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства предлагает создать отдельную государственную программу развития детского туризма и включить ее в Общенациональный план действий».

Отдельный блок созданного Правительством плана посвящен мерам поддержки сферы туризма и гостиничного хозяйства. В частности, речь идет о поддержке организаций гостинично-туристской сферы посредством возмещения 50% платежей по процентам и отсрочки выплаты основного долга по ранее выданным кредитам (на период с июля 2020 года по декабрь 2020 года); расширении государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров; популяризации внутреннего и въездного туризма, в том числе путем создания специализированного центра маркетинговых и цифровых компетенций, смягчения въездного визового режима; повышении безопасности туризма; совершенствовании системы обеспечения прав потребителей туристских услуг и системном развитии туристской и иной инфраструктуры (льготное кредитование, субсидирование ввода новых гостиниц и обеспечивающей инфраструктуры, планы развития перспективныхтуристских территорий, формирование туристско-привлекательных центров городов, грантовая поддержка).