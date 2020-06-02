Пенза, , 16:09 — REGNUM Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в деятельности регионального министерства спорта при реализации нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба надзорного органа области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что минспорта допустили нарушения порядка и условий предоставления внебюджетных трансфертов в Пензе и Заречном на обеспечение организаций, которые подготавливают спортсменов.

Надзорный орган установил, что минспорта в 2019 и 2020 годах приняты решения о предоставлении целевых субсидий местным бюджетам, не имея правовых актов, которые подтверждают условия о софинансировании расходов. Данное условие не соблюдалось и при перечислении бюджетных средств.

Соглашения о предоставлении субсидий заключались без рассмотрения и оценки заявок учреждений, расчетов-обоснований финансовой потребности, отсутствовала подтверждающая документация. В министерстве не соблюдались требования об открытости и доступности информации о работе ведомства, не было контроля за деятельностью подведомственных структур.

В отношении руководителя одного из подразделений регионального министерства спорта возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»).

Министру спорта Пензенской области внесено представление об устранении нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года прокуратура Пензенской области выявила нарушения законодательства при получении и освоении бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

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