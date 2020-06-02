Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Соглашение о кредите Азиатского банка развития (АБР) грузинскому правительству подписали 2 июня министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор постоянного представительства банка в Грузии Шейн Розенталь. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.

По данным министерства, АБР выделил Грузии €92,3 млн или $100 млн по курсу. Сообщается, что кредит предоставляется для выполнения программы по борьбе с распространением коронавируса, а также на смягчение экономических последствий пандемии.

Напомним, Азиатский банк развития одобрил выделение займа для Грузии 28 мая. Кредит был согласован Международным валютным фондом.

Стоит отметить, что правительство Грузии договорилось с международными финансовыми организациями о кредитах общей суммой на $3 млрд.

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