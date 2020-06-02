Самара, , 15:53 — REGNUM 33 школы получили новые автобусы в Самарской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 35 новых автобусов было закуплено за счет средств областного бюджета. Автотранспортные средства оснащены терминалами системы ГЛОНАСС и тахографами.

Отмечается, что глава области Дмитрий Азаров передал руководителям образовательных округов ключи от этих автотранспортных средств.

Сообщается, что автобусы будут перевозить около 1,5 тысяч учеников сельских школ. Теперь у них появилась возможность посещать экскурсии, участвовать во всевозможных соревнованиях и олимпиадах, а также добираться до своих учебных заведений в комфортных условиях.

По словам чиновников, в 2019 году образовательные учреждения региона получили 89 новых автобусов. А обновление автопарка школ идет по поручению главы Самарской области Дмитрия Азарова.

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