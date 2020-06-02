Москва, , 15:23 — REGNUM Если бы президент Америки Дональд Трамп использовал социальную повестку сенатора Берни Сандерса, то сейчас был бы в более сильной моральной позиции, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 2 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Свою главную ошибку Дональд Трамп совершил, когда не пожелал взять социальную повестку главного оппонента, а сделать это было можно: нужно было лишь вспомнить дискуссии республиканцев в начале 1970-х гг. и заявить (тут было важно не моргать), что Берни Сандерс всё списал у республиканцев — якобы главных прогрессистов Америки, — написал Колташов. — Для убедительности нужно было применить главный приём партии: «Кто освободил негров? Республиканцы!» Обычно это помогает в разговорах с консервативным и недалёким избирателем».

Как полагает Колташов, может быть, Трамп ничего бы не провёл через Конгресс, но зато сейчас он был бы морально в более сильной позиции, и ему не пришлось бы прятаться в бункере.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что массовые беспорядки, охватившие города Соединённых Штатов в городе Миннеаполис, являются актами внутреннего терроризма.