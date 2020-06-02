Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM С января по апрель 2020 года казахстанские дилеры реализовали 15,6 тыс. новых легковых машин, что на 13% меньше результата продаж годичной давности. Об этом 2 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства отметили, что рост авторынка Казахстана в первом квартале текущего года сменился падением из-за апрельского «провала» — за этот месяц дилерам удалось продать только 151 автомобиль (-97%).

Больше всего в Казахстане за январь-апрель 2020 года было продано машин корейской марки Hyundai. Обладателями этой модели стали 3100 автолюбителей, что на 11% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте по количеству проданных в Казахстане машин разместилась российская марка Lada. Машин этого бренда местным дилерам удалось продать в количестве 3050 экземпляров — на 32% меньше, чем было реализовано годом ранее. Тройку лидеров в данном марочном рейтинге занимает Toyota с результат 2540 проданных авто (-40%).

Ранее в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» сообщили, что средняя стоимость новой легковушки в Казахстане составила 9,9 млн тенге (порядка 1 554 300 рублей), что на 11,7% больше средней стоимости легковых авто, продаваемых год назад.

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