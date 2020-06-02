Москва, , 15:10 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить в России минимальный размер стоимости часа труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

«Можно установить минимальный размер стоимости рабочего часа в России. Можно пойти по пути установления размера по аналогии с МРОТ, можно установить и индексировать ежегодно, как это делается ежегодно с пособиями», — заявил Нилов.

По его мнению, его размер можно установить примерно на уровне 200 рублей.

Он также отметил, что в России труд недооценен и ранее депутаты ЛДПР вносили законопроект о стоимости часа труда.

«Мы лет пять назад вносили проект закона, устанавливающего стоимость рабочего часа, — тогда не менее 100 рублей, чтобы, как и МРОТ, был утвержденной величиной, ниже которого выплачивать не сможет. К сожалению, правительство РФ тогда законопроект не поддержало», — сказал глава комитета Госдумы.

Этот вопрос также выносился на площадки МОТ, напомнил Нилов.

«Любые гарантирующие меры для наших работников, конечно, надо поддерживать», — заявил депутат.

В России хотят установить минимальный размер часовой ставки для работников на неполном рабочем времени на срок до трех месяцев для борьбы с теневой оплатой труда, следует из общенационального плана по восстановлению экономики в России после пандемии коронавируса.

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