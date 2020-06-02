Ульяновск, , 15:05 — REGNUM В Ульяновской области утвердили план действий по нормализации «деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики». Его подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

План включает пять разделов и 100 мероприятий с общим объёмом финансирования в размере более 30 млрд рублей. Данные средства предусмотрены в бюджетах всех уровней, также учтены частные инвестиции.

В числе основных мер поддержки — социальные, в том числе создание возможностей для «достойно оплачиваемого труда» и сохранение рабочих мест, а также системные меры поддержки предприятий и привлечения инвестиций.

К примеру, более 225 млн рублей предусмотрено для тех предприятий, которые в период простоя сохранили коллективы, в том числе за счёт направления сотрудников на общественные работы, а также для переподготовки уволенных граждан. Отдельный блок касается поддержки промышленных предприятий, транспортной и строительной отраслей. Ещё 6 млрд рублей предусмотрено на финансирование программ в АПК, ЖКХ и дорожно-строительной отрасли, включая работу с банковским сектором.

Власти отмечают, что в регионе продолжается работа над реализацией новых инвестиционных проектов и развитием инвестиционной инфраструктуры, которые оцениваются в 23,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что план восстановления экономики после эпидемии коронавируса предполагает фокус на активной политике в сфере занятости. Общенациональный план предполагает три этапа.

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