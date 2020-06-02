Москва, , 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России. Такая возможность предусмотрена проектом постановления, разработанного Минэкономразвития РФ.

Читайте также: В России могут начать выдавать вид на жительство за покупку недвижимости

Также в числе критериев, которые позволяют гражданам других государств претендовать на «золотые визы» — открытие собственного дела на территории РФ, покупка государственных ценных бумаг, а также приобретение недвижимости в России, сообщает РБК со ссылкой на выдержки из документа, подлинность содержания которого подтвердил федеральный чиновник.

Количественных параметров инвестиций министерство не приводит. Но не исключает, что вид на жительство дадут только тем предпринимателям, которые создадут в России дополнительные рабочие места для российских граждан.

Отмечается, что перечень критериев ещё не окончательный. Проект постановления планируется внести в правительство РФ по итогам межведомственной проработки не позднее января 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранцам на 90 дней продлят российские визы