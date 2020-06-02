Москва, , 15:03 — REGNUM Российскому правительству необходимо как можно скорее подготовить уточнения по реализации национальных проектов в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил 2 июня президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Путин отметил, что пандемия стала экстраординарной ситуацией, которая серьёзно повлияла на выполнение национальных проектов. В связи с этим нужны предложения об их уточнении.

«Всю эту работу прошу провести максимально оперативно», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Мишустин представил главе государства доклад об общенациональном плане восстановления экономики, спад в которой произошёл из-за пандемии.

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