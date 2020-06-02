Подгорица, , 14:57 — REGNUM В Черногории, согласно последним данным, 62 миллиона граждан имеют на своих счетах в местных банках миллион и более евро. Такие данные огласил центробанк страны.

«На 30 апреля 2020 год в Черногории насчитывается 62 физических лица, которые имеют депозит в размере одного миллиона и более евро. Это на четыре человека меньше, чем в конце 2019 года», — говорится в сообщении банка.

Самый крупный депозит физического лица составляет 10,6 миллиона евро.

Закон запрещает разглашение информации о владельцах счетов, но в центробанке сообщили, что это не гражданин Черногории, а иностранец-нерезидент.

Большинство граждан имеют на своем счету от одного до пяти миллионов — их 58. У троих есть депозит от пяти до 10 миллионов, а у одного от 10 до 20 миллионов.

Напомним, что на конец 2019 года в стране насчитывалось 66 миллионеров, а самый большой вклад физического лица составил 17,9 миллиона евро. Это был также иностранец.