Москва, , 14:50 — REGNUM Реальные доходы населения России падают шестой год подряд. В первую очередь это связано с катастрофическим снижением нефтяных котировок и геоэкономическим давлением Запада на Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя план правительства РФ.

«В части санкций со стороны ЕС и США в наш адрес можно смело утверждать, что западные страны залезли в карман российских граждан.

Ведь в результате мы имеем нисходящую динамику капитализации бизнеса, снижение дивидендов, провалы курса рубля на фоне практически обнуления инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. Как следствие, все это привело к затягиванию поясов россиянами.

Мы живем сегодня в новой реальности на фоне парализации мировой деловой активности в период коронавируса. Российские власти приняли уже достаточный ряд мер для широкомасштабной социальной поддержки граждан.

Текущий год стал моментом разворота государства к народу в области социальной политики. Следующая важнейшая задача — повышение деловой активности, рост доходов населения и вслед за этим — рост спроса на товары и услуги внутри страны.

Дотации государства смягчают десяткам миллионам россиянам финансовое самочувствие в период самоизоляции и временной потери работы. Единственный выход из бедности — это повышение деловой активности, производительности труда и развитие предпринимательства.

Сегодня деньги можно заработать самим. Но от государства уже давно требуется хотя бы политика крепкого рубля, пока же Россия находится в долларовом рабстве, рубль постоянно падает и не является приоритетной валютой в долгосрочных сбережениях граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ правительство разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.

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