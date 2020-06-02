Москва, , 14:49 — REGNUM План восстановления экономики после эпидемии коронавируса предполагает фокус на активной политике в сфере занятости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Закрытие предприятий и сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили проблему, всё это может повлечь за собой снижение доходов, а значит и платёжеспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости», — заявил Мишустин.

Общенациональный план предполагает три этапа, указал он.

«Задача первого этапа — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период — не допустить дальнейшего падения доходов людей», — пояснил премьер-министр.

«Второй этап продлится до второго квартала 2021 года. В этот период мы сделаем всё необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим был бы с уровнем прошлого года», — продолжил он.

На завершающем этапе в 3−4 квартале 2021 года планируется выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста. «Мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня», — указал Мишустин.

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