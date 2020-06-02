Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM По результатам первых четырех месяцев 2020 года самым доходным автомобилем в Санкт-Петербурге стал Volkswagen Tiguan. Об этом 2 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в этот период автолюбители Санкт-Петербурга приобрели 951 автомобиль на общую сумму в 1,85 млрд рублей.

На втором месте по выручке в данном регионе южнокорейская модель Hyundai Creta с результатом 1187 проданных машин. С такого количества продаж дилеры заработали 1,4 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Outlander — 1,3 млрд рублей (712 экземпляров).

На четвёртом и пятом местах Toyota RAV4 (1,2 млрд рублей; 601 ед.) и Mercedes-Benz GLC-Класса (1,2 млрд рублей; 294 ед.).

Напомним, по итогам апреля 2020 года на автомобильном рынке Санкт-Петербурга было куплено 3208 новых машин, что на 72% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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