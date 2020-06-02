Ташкент, , 14:43 — REGNUM Совместное предприятие по добыче и геологоразведке новых месторождений в Узбекистане создали ПАО «Лукойл» и АО «Узбекнефтегаз», сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани».

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На начальном этапе совместное предприятие проведет изучение геологических данных для оценки перспективности нефтегазоности месторождений.

Напомним, по данным министерства энергетики Узбекистана, компания «Лукойл» инвестировала в развитие месторождений на территории республики $8 млрд. Общая сумма налоговых отчислений российской компании составляет около $1 млрд.

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