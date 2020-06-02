Москва, , 14:41 — REGNUM Проект плана действий по восстановлению экономики должен вернуть российскую экономику на траекторию устойчивых темпов роста ВВП. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан», — заявил Мишустин.

По его словам, ключевыми инструментами достижения целей станут усиление инвестиционной активности, использование современных технологий, цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисные уровни. А реальные денежные доходы населения должны стабильно расти», — указал премьер-министр.