Москва, , 14:35 — REGNUM Смена формального владельца судна «Академик Черский» может свидетельствовать о готовности Газпрома в скором времени непосредственно приступить к последней стадии укладки труб на морском участке газопровода «Северный поток — 2», невзирая на санкции США, введенные против подрядчиков этого проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Судно-трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое не только технически способно завершить эту работу, но и соответствует требованиям, которые предъявляют контрольные органы Дании для получения разрешения на работы в водах этой страны.

Для этого судно пришлось специально дооборудовать после того, как из-за санкций место работы пришлось покинуть зарубежным подрядчикам проекта.

Для российского руководства завершение строительства «Северного потока — 2» до конца 2020 года стало делом принципа, и оно будет завершено несмотря ни на что: ни на санкции, ни на наличие избыточных экспортных мощностей у Газпрома, ни на падение спроса и цен на природный газ в Европе.

Владелец судна, ведущего работу по укладке «Северного потока — 2», с большой долей вероятности попадет под американские санкции и не сможет в дальнейшем участвовать в каких-либо международных проектах.

«Газпром флот», которому принадлежал «Академик Черский», было необходимо вывести из-под удара. А «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», которого РБК называет в качестве нового формального собственника трубоукладчика, функционирует только на территории России, и ему внешние санкции не могут как-то повредить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский трубоукладчик «Академик Черский» теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).

Читайте также: СМИ сообщили о смене владельца судна, которое достроит «Северный поток — 2»