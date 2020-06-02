Москва, , 14:34 — REGNUM Ситуацию с эпидемией коронавируса в России удаётся держать под контролем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Динамика изменений в мире нарастает, и чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно», — заявил Путин.

«В борьбе с коронавирусом нам пока в целом удаётся действовать именно так, за что, конечно, слава особой признательности нашим медикам, но и, должен отметить, правительство действовало своевременно», — указал президент.