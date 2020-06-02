Киев, , 14:37 — REGNUM Социально-экономический кризис на Украине сейчас достиг той грани, за которой разрушительные последствия для страны становятся неотвратимыми, заявила сегодня, 2 июня, в Верховной раде глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тимошенко отметила, что в экономике государства запущены следующие разрушительные процессы — «исполнение бюджета провалено, падает валовой внутренний продукт, не кредитуется экономика».

Экс-премьер Украины заявила, что Национальный банк и правительство не координируют свою политику, но более всего, по ее мнению, виноват именно Нацбанк, стратегия действий которого «сознательно и тотально разрушает экономику Украины».

Она сделала предложение о немедленной встрече президента Украины с лидерами фракций, — «чтобы начался диалог и мы могли ввести чрезвычайное экономическое положение».

В «Слуге народа» и офисе президента Зеленского на предложение Тимошенко пока что не отреагировали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке признали, что по итогам первого квартала 2020 года экономика Украины пострадала больше, чем планировалось, хотя и не считают ситуацию критичной. В регуляторе утверждают, что главным испытанием для экономики будет второй квартал. Отметим, что правительство Украины ждет падения экономики Украины по итогам года на 5%, а главный кредитор страны — МВФ — как минимум на 7,7%.