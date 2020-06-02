Подгорица, , 14:24 — REGNUM Продавцы недвижимости в Черногории ожидают среднего падения цен на недвижимость до десяти процентов, а потенциальные покупатели — от 20 до 30 процентов из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Такие данные получены в опроса, проведенного крупным черногорским агентством недвижимости Montenegro Prospects.

По данным опроса, стабилизация рынка недвижимости ожидается через год или два.

Ожидания относительно движения сезонных цен на недвижимость очень разные. Около 30% респондентов считают, что они останутся на том же уровне, 30% считают, что средняя сумма арендной платы упадет с 20 до 30 процентов.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. продавцов и потенциальных покупателей недвижимости, в основном из стран ЕС, России и балканского региона.

Респонденты заявили, что, по их мнению, больше недвижимости будет приобретаться в районах с меньшей плотностью населения.