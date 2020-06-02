Москва, , 14:23 — REGNUM Вице-премьер Михаил Мишустин достаточно точно видит «болевые точки» российской экономики и понимает, в каких направлениях в первую очередь следует действовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя план правительства.

«Однако было бы, наверное, неправильным не отметить, что не везде предпринимаемые шаги пока дают ожидаемый эффект. На сегодняшний день определенно успешными являются меры, направленные на фискальное стимулирование как деятельности малых и средних предприятий, так и на увеличение спроса со стороны домохозяйств.

Блок социальной поддержки хотя и выглядит пока в целом недостаточным по объемам, но его направленность и структура, наверное, могут быть признаны верными. Под большим вопросом пока остаются два направления.

Это, во-первых, в целом величина оказываемой бизнесу и населению помощи. Несмотря на то, что действия ведутся в правильном направлении, многие отмечают её количественную недостаточность.

Во-вторых, в целом верные решения зачастую оказываются нереализуемыми или реализуемыми лишь частично из-за того, что административно-бюрократическая машина оказалась не готова к работе в условиях шокового воздействия.

Огромная доля предложенной государством помощи не доходит по конечного получателя. И если в части социальной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения особых сбоев нет (все-таки пособия на детей до 16 лет будут выплачены, да и иные доплаты сомнения пока не взывают), то в части поддержки малого и среднего бизнеса «механизм даёт сбои».

Отечественные предприятия, к примеру, привыкли годами вести основную деятельность в направлении, не совпадающем с заявленными в фискальные органы кодами ОКВЭД. До последнего времени это не вызывало ни вопросов, ни удивления — ситуация всех устраивала.

Сейчас же, когда механизмы помощи МСП основываются на простейшем (и сугубо механическом) подходе определения наиболее пострадавших отраслей просто по кодам ОКВЭД, оказалось, что значительная часть бизнеса на помощь рассчитывать не может по сугубо формальным признакам.

Схожие проблемы наблюдаются и в части определения фактический численности сотрудников в компании (в части требования сохранения не менее 90% списочного состава трудящихся), и по целому ряду иных параметров.

Так что, полагаю, главным направлением действия правительства сейчас станет устранение необоснованных административных барьеров, улучшение работы и увеличение гибкости чиновников, непосредственно принимающих решения, адаптация административно-руководящих структур к деятельности в условиях шокового воздействия на экономику, вызванного пандемией коронавируса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ правительство разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.

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