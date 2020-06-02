Москва, , 14:14 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отметил рост средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне экономических проблем из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Объем средств Фонда национального благосостояния на 1 марта равнялся 8,2 трлн рублей, сейчас его объем — 12,4 трлн рублей, что превышает 10% ВВП.

«Получается, что в критический момент кубышка продолжает пухнуть, а помощь гражданам и бизнесу остается явно недостаточной», — отметил Миронов.

Он считает, что использование средств ФНБ и резервов для преодоления кризиса вызванного пандемией — сегодня ключевой и неотлагательный вопрос.

«Необходимы специальные законодательные акты, в которых будут прописаны принципиальные моменты, касающиеся ФНБ и резервов, включая контроль со стороны Государственной думы», — заключил Миронов.