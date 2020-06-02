Минск, , 13:55 — REGNUM Белоруссия в июне планирует поставить на свои нефтеперерабатывающие заводы 1,1 млн тонн российской нефти. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.

По его словам, это общий объем сырья от десяти российских компаний, который будет получен по трубопроводу и железной дороге.

Тищенко добавил, что самые крупные поставил ожидаются от «Роснефти», «Башнефти», «Лукойла» и «Татнефти».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать пакет из 31 «дорожной карты» по углублению экономической интеграции Союзного государства и инициировал очередной нефтегазовый конфликт с Россией, добиваясь снижения стоимости российских поставок.

За это время правительство Белоруссии закупило несколько партий «альтернативной» нефти, не дождавшись мартовского падения цен на мировых рынках.

Отметим, экспорт нефтепродуктов — важнейшая статья внешнеэкономической деятельности, столкнувшаяся с проблемами сбыта на фоне падения мировых цен на нефть. В свою очередь белорусские НПЗ с начала года переживали дефицит сырья из-за специфики государственного правления.

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