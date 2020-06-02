Киев, , 13:57 — REGNUM Компания НАК «Нафтогаз Украины» получила в первом квартале 2020 года 3,2 млрд грн или $119 млн, сообщила 2 июня пресс-служба компании.

«Консолидированная чистая прибыль Группы «Нафтогаз» за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, составила 3,2 млрд грн», — сказано в сообщении.

За это время компания добыла 3,9 млрд куб. метров газа и продала 6,3 млрд куб. метров газа, получив от операционной деятельности 10,9 млрд грн ($406,5 млн).

Отметим, что в 2019 году «Нафтогаз» заработал в первом квартале 16 млрд грн, то есть в пять раз больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» снизил на 20% цену на газ для промышленных потребителей.

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